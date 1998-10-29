Когда обстоятельства складываются так, что требуются деньги быстро, удобным решением станет оформление займа под залог доли в квартире, которая находится в собственности заемщика не менее 3-х лет.

Для обладателей доли в квартире возможно получение кредита под залог объекта на выгодных условиях с высокой вероятностью одобрения. При этом никаких ограничений на проживание в квартире не накладывается. Компания КредитГрупп поможет получить залоговый кредит с минимальной процентной ставкой.