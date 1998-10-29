Одобряем кредит
под залог доли в квартире
Действуем исключительно в рамках законодательства РФ согласно закону ФЗ «О финансированной аренде (лизинге)» от 29.10.1998 №164-ФЗ
7%
250 тыс ₽
30 лет
Действуем исключительно в рамках законодательства РФ согласно закону ФЗ «О финансированной аренде (лизинге)» от 29.10.1998 №164-ФЗ
Досрочное погашение
без штрафов в любой день
Выдаем кредиты физическим и юридическим лицам
Возраст: от 18 лет на момент заключения договора, до 85 лет на момент окончания кредита
Гражданство РФ, наличие постоянной или временной регистрации на территории РФ
Не нужно выписываться в том числе несовершеннолетним
Подберём выгодное предложение по кредитному продукту, исходя из вашей ситуации
Высоко оценим объект залога и предложим минимальную процентную ставку
Предложим прозрачные условия, убережём от всех возможных рисков
Определим комфортный ежемесячный платёж по займу
Избавим от дополнительных комиссий, скрытых условий и процентов
Поможем оформить кредит под залог имущества, когда деньги нужны срочно
Невыгодная ставка по нынешним кредитамПодберем для Вас более выгодный кредитный продукт
Множество долгов по ЖКХ, ФСПП, микрозаймыОформим займ с низкой ставкой и закроем все долги и микрозаймы
Много кредитов и займов, есть просрочкиВыгодно рефинансируем любое количество кредитов и закроем просрочки
Просрочена задолженностью по ипотеке или залоговому кредитуОформим новый кредит для погашения ипотечной задолженности и залоговых кредитов
Грозит суд с банком и взыскание задолженностиРешим Ваши проблемы профессионально и компетентно
Находитесь на грани банкротства или выселения из квартирыКредит под залог доли в квартире позволит решить данные вопросы
Окажем поддержку и сопровождение на всех этапах оформления займа
Подберем оптимальный для Вас кредитный продукт в зависимости от индивидуальных факторов
Составим портфель документов, необходимый для одобрения
Организуем процесс оформления согласно банковским требованиям
Исключим ошибки, которые приводят к отказам
Избавим от навязанных доп. услуг и страховок
Добьемся одобрения кредита даже в крайних и исключительных ситуациях
Когда обстоятельства складываются так, что требуются деньги быстро, удобным решением станет оформление займа под залог доли в квартире, которая находится в собственности заемщика не менее 3-х лет.
Для обладателей доли в квартире возможно получение кредита под залог объекта на выгодных условиях с высокой вероятностью одобрения. При этом никаких ограничений на проживание в квартире не накладывается. Компания КредитГрупп поможет получить залоговый кредит с минимальной процентной ставкой.
Доля, 23 м2
Выдали: 1 450 000 руб.
Доля, 31 м2
Выдали: 1650 000 руб.
Доля, 35 м2
Выдали: 2 450 000 руб.
Доля, 27 м2
Выдали: 1 000 000 руб.
Доля, 32 м2
Выдали: 1 100 000 руб.
В мае снижаем ставку
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