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Одобряем кредит
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Действуем исключительно в рамках законодательства РФ согласно закону ФЗ «О финансированной аренде (лизинге)» от 29.10.1998 №164-ФЗ

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Если все банки отказали в выдачи кредита
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Есть аресты, обременения и запрет на регистрационные действия
Действуем исключительно в рамках законодательства РФ согласно закону ФЗ «О финансированной аренде (лизинге)» от 29.10.1998 №164-ФЗ

Одобрим кредит за 15 минут

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  • Подберем оптимальный для Вас кредитный продукт в зависимости от индивидуальных факторов

  • Составим портфель документов, необходимый для одобрения

  • Организуем процесс оформления согласно банковским требованиям

  • Исключим ошибки, которые приводят к отказам

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  • Добьемся одобрения кредита даже в крайних и исключительных ситуациях

Выдача кредитов и займов
под залог доли в квартире в КредитГрупп

Когда обстоятельства складываются так, что требуются деньги быстро, удобным решением станет оформление займа под залог доли в квартире, которая находится в собственности заемщика не менее 3-х лет.

Для обладателей доли в квартире возможно получение кредита под залог объекта на выгодных условиях с высокой вероятностью одобрения. При этом никаких ограничений на проживание в квартире не накладывается. Компания КредитГрупп поможет получить залоговый кредит с минимальной процентной ставкой.

Уже выдали более 20 000 кредитов на выгодных условиях

  • Займ под долю в квартире

    Доля, 23 м2

    Выдали: 1 450 000 руб.

  • Займ под долю в квартире

    Доля, 31 м2

    Выдали: 1650 000 руб.

  • Займ под долю в квартире

    Доля, 35 м2

    Выдали: 2 450 000 руб.

  • Займ под долю в квартире

    Доля, 27 м2

    Выдали: 1 000 000 руб.

  • Займ под долю в квартире

    Доля, 32 м2

    Выдали: 1 100 000 руб.

В мае снижаем ставку
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Часто задаваемые
вопросы

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Мне только спросить

Права собственности на долю в квартире останутся у меня?

Ответ: Да, Вы останетесь собственником заложенной доли согласно Федеральному закону №102 по договору залога.

Возможно ли положительное решение о выдаче займа, если у меня испорченная кредитная история?

Ответ: Да, такое возможно. Кредитная история не влияет на решение о выдаче займа.

Условия по кредитованию могут измениться в процессе?

Ответ: Нет, это исключено. Все, прописанные в договоре условия, в том числе процентная ставка, останутся неизменными на весь период кредитования.

Оригиналы документов на долю вы не заберете?

Ответ: Да, правильно, мы не забираем оригиналы документов.

Если я оформляю займ под залог доли в квартире, нужно выписываться?

Ответ: Нет необходимости никого выписывать, в том числе несовершеннолетних.

Возможно ли срочное оформление кредита под залог доли?

Ответ: Да, мы сделаем все возможное для срочного решения вопроса, ответ по одобрению займа занимает, как правило, до 30 минут.

Часто задаваемые вопросы

Права собственности на долю в квартире останутся у меня?

Ответ:

Да, Вы останетесь собственником заложенной доли согласно Федеральному закону №102 по договору залога.
Возможно ли положительное решение о выдаче займа, если у меня испорченная кредитная история?

Ответ:

Да, такое возможно. Кредитная история не влияет на решение о выдаче займа.
Условия по кредитованию могут измениться в процессе?

Ответ:

Нет, это исключено. Все, прописанные в договоре условия, в том числе процентная ставка, останутся неизменными на весь период кредитования.
Оригиналы документов на долю вы не заберете?

Ответ:

Да, правильно, мы не забираем оригиналы документов.
Если я оформляю займ под залог доли в квартире, нужно выписываться?

Ответ:

Нет необходимости никого выписывать, в том числе несовершеннолетних.
Возможно ли срочное оформление кредита под залог доли?

Ответ:

Да, мы сделаем все возможное для срочного решения вопроса, ответ по одобрению займа занимает, как правило, до 30 минут.

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